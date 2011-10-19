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Путин высказал свое мнение о статье Лукашенко в «Известиях»

19 октября 2011 18:26
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О статье Александра Лукашенко в «Известиях» сегодня в Санкт-Петербурге говорил российский премьер. Именно статья Владимира Путина в этом же издании, напомню, послужила поводом для ответной публикации белорусского лидера.

Сегодня Путин высказал свое мнение уже о прочитанной им статье Александра Лукашенко.

Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации:
Читал статью, она мне очень понравилась. Это ещё раз подтверждает настрой белорусского государства и руководства Беларуси на развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Первое.
Второе. Президент Беларуси ясно и чётко показал преимущества, которые получают наши экономики в случае реализации наших интеграционных планов, и я с этим анализом полностью согласен.
Согласен также и с тем, что эти процессы не имеют ничего общего с текущей политической конъюнктурой в наших странах, в том числе и с политической конъюнктурой в России имею в виду предвыборную ситуацию.
Согласен также и с положением статьи в той части, где говорится о том, что только объединения на государственно-равных правах могут привести к тому, что все страны будут работать с полной отдачей и будут работать не за страх, а за совесть.

# Лукашенко

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