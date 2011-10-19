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Газета «Известия» со статьей Александра Лукашенко «О судьбах нашей интеграции» поступила в продажу в Беларуси

19 октября 2011 10:48
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Статья уже получила немало отзывов и оценок специалистов различных сфер: от политологов и депутатов до производственников и бизнесменов.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мысль президента о том, что интеграция – это инструмент, с помощью которого мы можем повысить благосостояние людей. А это является высшей целью любой политики. Мне нравится выражение, что интеграция может быть многоступенчатой и многоуровневой.

Александр Ивановский, профессор: 
Это очень мощное геополитическое образование, не направленное против кого-то. Это попытка выстоять в том проблемном геополитическом поле, которое формируется в нынешней ситуации. Создание такой единой основы увеличивает государственную безопасность и ресурсную возможность.

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