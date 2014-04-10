В Беларуси могут внести изменения в закон «О лекарственных средствах»

Новости Беларуси. Палата представителей продолжает свою работу в рамках четвертой сессии. В повестке дня у депутатов два десятка законопроектов в сфере ЖКХ, здравоохранения, судебной системы, национальной безопасности.

Предложили внести изменения в закон «О лекарственных средствах». Акцент в законопроекте на качество и доступность препаратов как отечественного, так и зарубежного производства.

Так, в частности регламентируется упрощение процедуры госрегистрации лекарственных средств и модернизация системы фармаконадзора. Также затрагиваются проблемы ценообразования в этой сфере.

Первостепенная задача - сделать белорусские лекарства еще более конкурентоспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основная цель данного законопроекта - это, конечно, безопасность лекарственных средств и ценовая политика. Вводится в законопроекте норма, которая упрощает вопрос лицензирования лекарственных средств. Сегодня в аптеках на один и тот же лекарственный препарат цена отличается. И цель нововведения - обеспечить единую ценовую политику при закупке лекарственных средств при их вхождении на белорусский рынок. И в дальнейшем рассмотреть возможность введения единой политики в наценках в розничной и оптовой торговле.