В Беларуси могут внести изменения в закон «О лекарственных средствах»

Новости Беларуси. Палата представителей продолжает свою работу в рамках четвертой сессии. В повестке дня у депутатов два десятка законопроектов в сфере ЖКХ, здравоохранения, судебной системы, национальной безопасности.
Предложили внести изменения в закон «О лекарственных средствах». Акцент в законопроекте на качество и доступность препаратов как отечественного, так и зарубежного производства.
Так, в частности регламентируется упрощение процедуры госрегистрации лекарственных средств и модернизация системы фармаконадзора. Также затрагиваются проблемы ценообразования в этой сфере.
Первостепенная задача - сделать белорусские лекарства еще более конкурентоспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Основная цель данного законопроекта - это, конечно, безопасность лекарственных средств и ценовая политика. Вводится в законопроекте норма, которая упрощает вопрос лицензирования лекарственных средств. Сегодня в аптеках на один и тот же лекарственный препарат цена отличается. И цель нововведения - обеспечить единую ценовую политику при закупке лекарственных средств при их вхождении на белорусский рынок. И в дальнейшем рассмотреть возможность введения единой политики в наценках в розничной и оптовой торговле.