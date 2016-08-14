Белорусские военные подтвердили свой высокий статус на II международных Армейских играх

Новости Беларуси. Белорусские военные свой высокий статус в очередной раз подтвердили на II международных Армейских играх. Команды из 19 стран соревновались на полигонах Росси и Казахстана. Белорусские авиаторы в так называемом «боевом применении» не просто победили, а шокировали конкурентов своим мастерством. Даже лидеры общего зачета – россияне – на собственном полигоне не смогли ничего противопоставить Ми-8 из Мачулищей.

Их встречают хлебом и солью. Потому что наши. Как игры армейские показали, могут и на земле, и в небе, и на снайперском рубеже жару поддать. А что касается авиации, здесь соперники глаза навыкате держали от того, как белорусские летчики прошли рубеж.

Денис Авдеев, летчик-штурман вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Все снаряды и ракеты положили в цель. Россияне были в шоке.

А вот еще момент один. У белорусов в дисциплине «Боевое применение» лучший результат. И здесь не главным был принцип совершенства. Мораль совсем другой импульс принесла: не важно, кто ты и как летаешь, главное делаешь это как.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Экипажи России и Казахстана выступали на новых вертолетах (2015, 2016 годов), наши вертолеты (не знаю, стоит ли об этом говорить) 1988 года.

Это называется пеший полет. Командир вместе со штурманом решения принимают, как к той или иной точке подойти. С виду – детская игра, но на деле помогает и время, и место держать под прицелом.

Денис Авдеев, летчик-штурман вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Тоже, когда первый раз это видел, думал, что что-то забавное, интересное, как игра на самом деле. А, выходит, это серьезная вещь.

Когда на полигоне в России стали присматриваться к маршруту, нашим авиаторам понятно сразу стало, что без мудрости народной эту преграду не одолеть. Да и что там координаты поиска или цели – карта была из века прошлого, а работать надо в режиме реального времени. Помогли Интернет и смекалка. Карту скачали из всемирной паутины, а дальше – дело техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Денис Авдеев, летчик-штурман вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сделали нужный для себя, подходящий масштаб, распечатали листы, склеили. Получилась та же карта, только в реальном режиме времени. Разлинеили, нанесли координатную сетку. Это была уже наша задумка, как это сделать лучше. По этой координатной сетке нанесли точки и нашли координаты, сняли с меток. Плюс-минус 20 метров. Это хороший результат.

И, кстати, к технике и техникам. Они в режиме нон-стоп трудились. Винтокрылы не подводили, а «очумелые ручки» их до ума доводили, чтобы в момент ответственный задача выполнена была на все «сто». А иначе как, если на кону всей армии престиж.

Евгений Петров, бортовой авиационный техник 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Зависело от слаженности работы всей команды, независимо от того, летный состав это или инженерно-технический. Все зависело от каждого члена команды. Как каждый отработает, выполнит свою задачу, тот результат и получим.

Всему этому результату обязаны авиаторы и тем, кто когда-то над барханами Афганистана МИ-8 проводил. Их опыт плюс молодежи талант сформировал одну из лучших школ авиаторов. Наших, белорусских.

Денис Авдеев, летчик-штурман вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Я думаю, что это все благодаря нашим инструкторам авиационной части. Благодаря тем же инструкторам, которые учили летать в Академии, во время обучения в ДОСААФах. И плюс знания, которые нам дала Военная академия. Но прежде всего это инструкторы здесь. Это очень высокий уровень.

И не могут они эмоции сдержать при воспоминании того, как еще пару дней назад им словно небо улыбалось, а, может, и солнце лучами света путь рисовало. Но за дело всей своей жизни они держатся так, как им сердце подсказывает. И когда родину свою с высоты птичьего полета взором окидывают, кажется, что и у глаз оттенок синеоким становится вдруг.