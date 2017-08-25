Звонок на «горячую» линию СТВ: ресторан «Скромный буржуа» ликвидирован, а подарочные сертификаты в него продают
Считается, что в ресторан надо сходить так, чтобы приглашающему было мучительно больно. В этой истории больно не было никому, потому что сходить в ресторан не получилось. Звонок на «горячую» линию телеканала.
Купила подарочный сертификат на ужин в ресторане, а он, оказывается, закрыт.
Проверили информацию опытным путём. Заказали в Интернете, забрали в магазине.
На сей раз подарочный сервис организовывает, в кавычках, ужин в давно закрытом и опечатанном судебными исполнителями ресторане «Скромный буржуа».
Ольга Пискарёва, СТВ:
Как видим, несмотря на закрытие ресторана «Скромный буржуа», Daroo.by продолжает продавать минчанам сертификаты в заведение, которое ликвидировано.
Сюжеты о том, что некогда модное заведение «Скромный буржуа», расположенное в Троицком предместье, нескромно развело около 40 клиентов, взяв предоплату за банкеты и заявив о ликвидации, прошли по всем государственным телеканалам ещё месяц назад.
Статьи были размещены и на основных порталах, пестрели эмоциональными обсуждениями форумы.
И только в известном подарочном сервисе равнодушно продолжают реализовывать услугу «Ужин в «Скромном буржуа».
По словам самого продавца, данные сертификаты популярны. Их стоимость от 60 до 200 рублей. Вот только банкета не будет.
Диалог корреспондента с представителем компании:
-Здравствуйте, а у нас проблема, мы купили ваш сертификат.
-О нет, уходите.
-Как нет? Ваш ресторан не работает, закрыт. Кто нам деньги вернёт? Ваш ресторан ликвидирован.
-Какой ресторан?
-«Скромный буржуа». Он не работает.
-Ну, так давайте разберёмся.
-Давайте. Я купила сертификат Ваш, я заплатила деньги.
-Когда вы его купили? Какого числа?
-Сегодня.
-Позвоните в ресторан и сообщите.
-В какой ресторан? Ресторан закрыт, там не работает никто. Он ликвидирован.
-Я это от Вас узнаю сейчас.
-Месяц уже об этом все знают. Давайте напишем.
-«Что я у вас купила подарочный сертификат, «Скромный буржуа», ресторан не работает, прошу разобраться». Мы узнаём, работает ресторан или не работает. Если ресторан не работает, мы возвращаем Вам по этому чеку деньги.
-Давайте.
Общими усилиями данная услуга была исключена из перечня на сайте «супермаркета впечатлений». Корреспондента поблагодарили за предоставленную информацию, вот только наши кровные нам возвращать не спешат. Что странно.
Ресторан закрыт, а до момента использования сертификата все средства остаются в Daroo.
А до этого сотрудники компании продавали сертификаты на прыжки с парашютом в Молодечно и полёты на планере. Но деньги исполнителям услуг не переводились. Клиентов разворачивали уже на аэродроме. Купили такой же сертификат? Возвращайте его подарочному сервису.
Ольга Иващенко, юрист:
Продавец, в любом случае, должен предоставить потребителю, при оказании любой услуги или продаже товара, достоверную полноценную информацию об исполнителе, который должен оказать услугу или продать товар. В данном случае, исполнитель не предоставил потребителю информацию о том, что исполнитель находится в процессе ликвидации и оказать соответствующую услугу будет невозможно. Это нарушает права потребителя, а, значит, потребитель имеет право на требование о расторжении договора.
А также денежной компенсации морального вреда.
Мы оставили запись в книге замечаний и предложений с просьбой вернуть деньги за несостоявшийся поход в ресторан. Учитывая двухчасовые поиски истины сотрудниками компании, эмоциональные беседы на повышенных тонах директора с потребителем, потраченное время и разрушенные планы, мы попросили компенсировать и моральный ущерб.
В форме перевода на счёт одного из детских благотворительных фондов, а затем предоставить отчёт в виде квитанций.
Всё в рамках «Закона о защите прав потребителей».
Готовы ли в подарочном сервисе цивилизованно решать вопросы, признавать ошибки, и творить благо, мы узнаем совсем скоро. В очередной раз советуем: прежде, чем покупать товар или услугу, изучите историю организации в Интернете. Много полезного и неожиданного можете узнать.