Звонок на «горячую» линию СТВ: ресторан «Скромный буржуа» ликвидирован, а подарочные сертификаты в него продают

Считается, что в ресторан надо сходить так, чтобы приглашающему было мучительно больно. В этой истории больно не было никому, потому что сходить в ресторан не получилось. Звонок на «горячую» линию телеканала. Купила подарочный сертификат на ужин в ресторане, а он, оказывается, закрыт.

Проверили информацию опытным путём. Заказали в Интернете, забрали в магазине.

На сей раз подарочный сервис организовывает, в кавычках, ужин в давно закрытом и опечатанном судебными исполнителями ресторане «Скромный буржуа».

Ольга Пискарёва, СТВ:

Как видим, несмотря на закрытие ресторана «Скромный буржуа», Daroo.by продолжает продавать минчанам сертификаты в заведение, которое ликвидировано.

Сюжеты о том, что некогда модное заведение «Скромный буржуа», расположенное в Троицком предместье, нескромно развело около 40 клиентов, взяв предоплату за банкеты и заявив о ликвидации, прошли по всем государственным телеканалам ещё месяц назад.



Статьи были размещены и на основных порталах, пестрели эмоциональными обсуждениями форумы.

И только в известном подарочном сервисе равнодушно продолжают реализовывать услугу «Ужин в «Скромном буржуа».

По словам самого продавца, данные сертификаты популярны. Их стоимость от 60 до 200 рублей. Вот только банкета не будет.



Диалог корреспондента с представителем компании:

-Здравствуйте, а у нас проблема, мы купили ваш сертификат.

-О нет, уходите.

-Как нет? Ваш ресторан не работает, закрыт. Кто нам деньги вернёт? Ваш ресторан ликвидирован.

-Какой ресторан?

-«Скромный буржуа». Он не работает.

-Ну, так давайте разберёмся.

-Давайте. Я купила сертификат Ваш, я заплатила деньги.

-Когда вы его купили? Какого числа?

-Сегодня.

-Позвоните в ресторан и сообщите.

-В какой ресторан? Ресторан закрыт, там не работает никто. Он ликвидирован.

-Я это от Вас узнаю сейчас.

-Месяц уже об этом все знают. Давайте напишем.

-«Что я у вас купила подарочный сертификат, «Скромный буржуа», ресторан не работает, прошу разобраться». Мы узнаём, работает ресторан или не работает. Если ресторан не работает, мы возвращаем Вам по этому чеку деньги.

-Давайте.



Общими усилиями данная услуга была исключена из перечня на сайте «супермаркета впечатлений». Корреспондента поблагодарили за предоставленную информацию, вот только наши кровные нам возвращать не спешат. Что странно.

Ресторан закрыт, а до момента использования сертификата все средства остаются в Daroo.

А до этого сотрудники компании продавали сертификаты на прыжки с парашютом в Молодечно и полёты на планере. Но деньги исполнителям услуг не переводились. Клиентов разворачивали уже на аэродроме. Купили такой же сертификат? Возвращайте его подарочному сервису.



Ольга Иващенко, юрист:

Продавец, в любом случае, должен предоставить потребителю, при оказании любой услуги или продаже товара, достоверную полноценную информацию об исполнителе, который должен оказать услугу или продать товар. В данном случае, исполнитель не предоставил потребителю информацию о том, что исполнитель находится в процессе ликвидации и оказать соответствующую услугу будет невозможно. Это нарушает права потребителя, а, значит, потребитель имеет право на требование о расторжении договора.

А также денежной компенсации морального вреда.

Мы оставили запись в книге замечаний и предложений с просьбой вернуть деньги за несостоявшийся поход в ресторан. Учитывая двухчасовые поиски истины сотрудниками компании, эмоциональные беседы на повышенных тонах директора с потребителем, потраченное время и разрушенные планы, мы попросили компенсировать и моральный ущерб.

В форме перевода на счёт одного из детских благотворительных фондов, а затем предоставить отчёт в виде квитанций.