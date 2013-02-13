Новости Беларуси. Время талантливых и инициативных. В Беларуси стартовал Республиканский конкурс инновационных проектов. Госкомитет по науке и технологиям уже принимает заявки. Участниками могут быть все желающие, в том числе и компании. Правда, в номинации «Лучший молодежный проект» возраст ограничен до 35 лет.

Представленные проекты, помимо новизны идеи, должны иметь детально проработанную стратегию реализации.

Дополнительная номинация – «Лучший инновационный IT-проект», заявки по которой принимаются до 1 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.