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14 февраля во всем мире отмечают День влюбленных

14 февраля 2013 07:02
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Новости Беларуси. Влюбленные всего мира отмечают Валентинов День. Этому сердечному празднику уже более полутора тысяч лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю  праздника связывают с красивыми легендами, герой которых - молодой священник Валентин. Римско-католическая церковь причислила его к лику святых, а влюбленные выбрали своим покровителем. Ежегодно в этот день они обмениваются подарками, признаются в любви и призывают всех сообщать о своих чувствах друг другу как можно чаще.

А вот искренние признания могут стать началом долгой любви. Так в 2012 году загсы Беларуси провели более 900 золотых и 700 серебряных свадебных юбилеев. Молодоженов больше всего было в Минске - 15,5 тысяч пар. А ещё в республике появилось на свет 1167 двоен и 44 тройни. Рождения сразу четверых детей не было. Впрочем, это явление очень редкое не только для нашей республики, но и для других стран.

# общество # День святого Валентина

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