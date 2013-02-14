14 февраля во всем мире отмечают День влюбленных

Новости Беларуси. Влюбленные всего мира отмечают Валентинов День. Этому сердечному празднику уже более полутора тысяч лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю праздника связывают с красивыми легендами, герой которых - молодой священник Валентин. Римско-католическая церковь причислила его к лику святых, а влюбленные выбрали своим покровителем. Ежегодно в этот день они обмениваются подарками, признаются в любви и призывают всех сообщать о своих чувствах друг другу как можно чаще.

А вот искренние признания могут стать началом долгой любви. Так в 2012 году загсы Беларуси провели более 900 золотых и 700 серебряных свадебных юбилеев. Молодоженов больше всего было в Минске - 15,5 тысяч пар. А ещё в республике появилось на свет 1167 двоен и 44 тройни. Рождения сразу четверых детей не было. Впрочем, это явление очень редкое не только для нашей республики, но и для других стран.