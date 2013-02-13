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Выставка орхидей открылась в Могилеве. Экспозиция насчитывает около 200 экземпляров

13 февраля 2013 13:35
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Новости Беларуси. О скором приходе весны напоминают цветы. Выставка орхидей открылась в Могилеве. Экспозиция насчитывает около 200 экземпляров этих тропических красавиц. В основном представлены наиболее распространенные в мире и неприхотливые в уходе виды орхидей, которые замечательно себя чувствуют в комнатных условиях.

Посетители могут на выставке получить консультацию специалиста по разведению орхидей и уходу за ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители выставки:
На улице снежок лежит, а тут про лето вспоминаешь, хочется быстрее солнышка.

Они сами по себе цветы царственные, как говорится. Хотелось бы посмотреть. Тем более скоро 8 Марта. Такой праздник цветочный. Дарят тепло, уют в доме.

Вероника Мунтян, организатор выставки:
Очень красивые сами по себе цветы. Цветок орхидеи очень завораживает. Он очень долго цветет, неприхотлив в уходе. В зимний период не все растения цветут, а орхидеи будут цвести у вас и в зимний период, и в летний, и в осенний.

# общество # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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