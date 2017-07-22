«Зубренок» в шестой раз принимает ребят из пострадавших от стихийных бедствий регионов Японии

Они ежегодно приезжают к нам из регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Новости Беларуси. «Зубренок» вновь принимает юных туристов из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу Нарочи ребят традиционно ждет не только курс оздоровления, но и насыщенная культурная программа. Они также посетят Гомельскую область, где своими глазами увидят возрожденные земли после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Нынешний визит будет шестым по счету.