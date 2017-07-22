Фотофакт: парад МЧС в Минске

Новости Беларуси. Пожарной службе Беларуси сегодня исполнилось 164 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждые сутки бойцы подразделений МЧС совершают до 100 выездов на ликвидацию пожаров.

А по статистике только в 2017 было спасено более 3000 человек.

Профессиональный праздник в столице отметили парадом. Зрителям продемонстрировали ретро-технику и образцы современного автопарка. В пешей колонне чеканили шаг сотрудники МЧС – спасатели поколения next и ветераны. Удивляли и на водном шоу: здесь, помимо авиации и моторных лодок, можно было увидеть настоящие акробатические номера.