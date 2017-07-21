Площадку бывшего троллейбусного парка №1 в районе площади Победы выставят на аукцион

Одна из компаний планировала построить здесь элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр.

Новости Беларуси. Территория депо площадью 6,5 гектаров должна была преобразиться значительно раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако к работам так и не приступила. В 2014 году инвестиционный договор был расторгнут. Сейчас на участке планируется возвести жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.