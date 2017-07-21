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Площадку бывшего троллейбусного парка №1 в районе площади Победы выставят на аукцион

21 июля 2017 19:57
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Новости Беларуси. Территория депо площадью 6,5 гектаров должна была преобразиться значительно раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из компаний планировала построить здесь элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр.

Площадку бывшего троллейбусного парка №1 в районе площади Победы выставят на аукцион -1

Однако к работам так и не приступила. В 2014 году инвестиционный договор был расторгнут. Сейчас на участке планируется возвести жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.

Дата проведения торгов не называется, изучается спрос на эту площадку.

# общество # Аукционы # Фотофакт

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