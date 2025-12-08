Беларусь и Россия 26 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства

Ровно 26 лет назад был подписан исторический документ – Договор о создании Союзного государства Беларуси и России. Церемония, состоялась в Георгиевском зале московского Кремля. Александр Лукашенко и Борис Ельцин на фоне неразберихи после Беловежских соглашений 1991 года и распада СССР приняли решение, которое положило начало единению народов двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание одинаковых условий субъектам хозяйствования и договор о равных правых граждан – все это сейчас помогает государствам успешно противостоять давлению извне. Объем торговли товарами между Беларусью и Россией за 10 месяцев 2025 года составил 44 миллиарда долларов, вновь демонстрируя динамику роста.

Ориентиром в совместной работе являются основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Прорабатываются и детальные механизмы дальнейшей практической реализации проектов по таким направлениям как промышленная политика, технологический суверенитет, обеспечение продовольственной безопасности, транспорт, энергетика и туризм.