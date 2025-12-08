На границе Таиланда и Камбоджи возобновились перестрелки

Трое жителей Камбоджи пострадали при обстреле территории страны Таиландом. Ранее, Министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть 641 учебное заведение в пяти провинциях, граничащих с Камбоджей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало резкое обострение пограничного конфликта между двумя странами. В ходе перестрелки двое тайских военнослужащих получили ранения. Этим утром столкновения продолжились. Один таиландский солдат погиб, еще четверо – ранены. По сообщениям СМИ, камбоджийские солдаты первыми открыли огонь по сопредельной территории, что вызвало ответную реакцию. В связи с эскалацией напряженности, жителям четырех таиландских провинций предписано эвакуироваться в убежища.

Винтай Сувари, представитель армии Таиланда:

Сегодня рано утром во многих районах до рассвета происходили столкновения. Камбоджа применила крупнокалиберное и мелкокалиберное огнестрельное оружие, а также различные виды вспомогательного оружия, что привело к многочисленным жертвам среди наших солдат.

Напомним, что новые боестолкновения начались спустя полгода после установления перемирия. В июле стороны достигли договоренностей о полном прекращении огня на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.