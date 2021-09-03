Зона отдыха значительно преобразилась. Вот что изменилось в парке им. Павлова

Новости Беларуси. Приятное обновление. Очередной этап реконструкции и благоустройства парка имени Павлова завершается в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зона отдыха значительно преобразилась: появились новые скамейки, элементы освещения, заменена тротуарная плитка. В рамках третьей очереди обновления парка планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть. Преобразования коснутся и водной части: русло реки Лошица очистят, а берега благоустроят. Работы предстоят масштабные, а жители изменения уже оценили.