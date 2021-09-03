Прямой эфир

Зона отдыха значительно преобразилась. Вот что изменилось в парке им. Павлова

03 сентября 2021 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приятное обновление. Очередной этап реконструкции и благоустройства парка имени Павлова завершается в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зона отдыха значительно преобразилась. Вот что изменилось в парке им. Павлова-1

Зона отдыха значительно преобразилась: появились новые скамейки, элементы освещения, заменена тротуарная плитка. В рамках третьей очереди обновления парка планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть. Преобразования коснутся и водной части: русло реки Лошица очистят, а берега благоустроят. Работы предстоят масштабные, а жители изменения уже оценили.

Зона отдыха значительно преобразилась. Вот что изменилось в парке им. Павлова-4

Тамара Шпаковская:
Очень хорошо, что так красиво благоустроили парк Павлова, просто замечательно. Столько поставили скамеек, все благоустроили: кафе, дорожки. Можно гулять, наслаждаться погодой, природой, не выезжая из города получать массу удовольствия.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу
03 сентября 2021 17:30

Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу

Александр Лукашенко – команде «Динамо-Минск»: в этом году третье место приемлемо. А в будущем году вы должны быть чемпионами
03 сентября 2021 17:25

Александр Лукашенко – команде «Динамо-Минск»: в этом году третье место приемлемо. А в будущем году вы должны быть чемпионами

«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»
03 сентября 2021 17:09

«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»