Зона отдыха значительно преобразилась. Вот что изменилось в парке им. Павлова

Новости Беларуси. Приятное обновление. Очередной этап реконструкции и благоустройства парка имени Павлова завершается в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Приятное обновление. Очередной этап реконструкции и благоустройства парка имени Павлова завершается в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Зона отдыха значительно преобразилась: появились новые скамейки, элементы освещения, заменена тротуарная плитка. В рамках третьей очереди обновления парка планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть. Преобразования коснутся и водной части: русло реки Лошица очистят, а берега благоустроят. Работы предстоят масштабные, а жители изменения уже оценили.
Тамара Шпаковская:
Очень хорошо, что так красиво благоустроили парк Павлова, просто замечательно. Столько поставили скамеек, все благоустроили: кафе, дорожки. Можно гулять, наслаждаться погодой, природой, не выезжая из города получать массу удовольствия.