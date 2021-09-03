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Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу

03 сентября 2021 17:30
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Новости Беларуси. Новая лестница взамен старой. Жители улицы Берута скоро смогут пройтись по обновленным ступенькам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу-1

Лестница была в плачевном состоянии. Ступеньки, которые выложены из плитки, покосились и разъехались в стороны. Коммунальные службы отреагировали оперативно. Обещанные работы начались. Старую лестницу полностью разобрали и на ее месте возвели новую конструкцию. Завершить работу планируется через неделю.

Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу-4

Татьяна Собина, заместитель директора по благоустройству ЖКХ №1 Фрунзенского района:
Работы выполняются в рамках выделенного бюджетного финансирования. В первую очередь мы ремонтируем дворовые проезды, ремонтируем пешеходные связи из асфальтобетонного покрытия, из плиточного покрытия, ремонт наружных лестниц.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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