Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу

Новости Беларуси. Новая лестница взамен старой. Жители улицы Берута скоро смогут пройтись по обновленным ступенькам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая лестница взамен старой. Жители улицы Берута скоро смогут пройтись по обновленным ступенькам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лестница была в плачевном состоянии. Ступеньки, которые выложены из плитки, покосились и разъехались в стороны. Коммунальные службы отреагировали оперативно. Обещанные работы начались. Старую лестницу полностью разобрали и на ее месте возвели новую конструкцию. Завершить работу планируется через неделю.
Татьяна Собина, заместитель директора по благоустройству ЖКХ №1 Фрунзенского района:
Работы выполняются в рамках выделенного бюджетного финансирования. В первую очередь мы ремонтируем дворовые проезды, ремонтируем пешеходные связи из асфальтобетонного покрытия, из плиточного покрытия, ремонт наружных лестниц.