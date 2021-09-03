Работу завершат через неделю. В Минске на улице Берута устанавливают новую лестницу

Лестница была в плачевном состоянии. Ступеньки, которые выложены из плитки, покосились и разъехались в стороны. Коммунальные службы отреагировали оперативно. Обещанные работы начались. Старую лестницу полностью разобрали и на ее месте возвели новую конструкцию. Завершить работу планируется через неделю.