ЕП отклонил резолюцию о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен

Европейский парламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Для утверждения документа не хватило голосов – 175 депутатов проголосовали за, 360 – против, а 18 человек воздержались.

Инициатором резолюции стал румынский парламентарий Георге Пиперя, обвинивший Еврокомиссию в отсутствии прозрачности и плохом управлении во времена пандемии COVID. Его идею поддержали 74 парламентария, включая представителей правой фракции. Хотя это голосование носит символический характер, оно отражает неудовольствие Брюсселя действиями Еврокомиссии.

В прошлом в истории ЕС уже был случай коллективного ухода в отставку членов Комиссии – в 1999 году после обвинений в коррупции.