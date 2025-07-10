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Польский лидер пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам оружия Украине

10 июля 2025 11:40
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Польский лидер пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам оружия Украине. Об этом Анджей Дуда заявил в ходе недавнего интервью. Речь о воздушной гавани в польской Ясенке, расположенной поблизости с городом Жешув, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аэропорт является главным перевалочным пунктом для поставок Киеву военной помощи странами Альянса.

Польский лидер пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам оружия Украине-2

По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более девяноста пяти процентов таких грузов. Причиной для громких заявлений послужила обида: Дуда не получил приглашений на ряд мероприятий, где обсуждались подробности оказания Киеву военной помощи, в том числе через польскую территорию. Он обрушился с критикой на союзников по НАТО, заявив, что они ведут себя так, будто аэропорт и прилегающие к нему автомагистрали принадлежат всему Альянсу.

Польский лидер пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам оружия Украине-4

Анджей Дуда, президент Польши:
Если Польша вам не нужна, то вы можете доставлять грузы в Украину морем, по воздуху, я не знаю, сбрасывать на парашютах. И если нас будут и дальше исключать из переговоров НАТО, то я продолжу блокировать любые перевозки через Польшу, согласованные без участия Варшавы.

Подобный демарш польского лидера стал очередным сигналом о нарастающем напряжении в отношениях между странами ЕС и НАТО из-за украинского конфликта.

# Международная политика

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