Польский лидер пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам оружия Украине. Об этом Анджей Дуда заявил в ходе недавнего интервью. Речь о воздушной гавани в польской Ясенке, расположенной поблизости с городом Жешув, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аэропорт является главным перевалочным пунктом для поставок Киеву военной помощи странами Альянса.

По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более девяноста пяти процентов таких грузов. Причиной для громких заявлений послужила обида: Дуда не получил приглашений на ряд мероприятий, где обсуждались подробности оказания Киеву военной помощи, в том числе через польскую территорию. Он обрушился с критикой на союзников по НАТО, заявив, что они ведут себя так, будто аэропорт и прилегающие к нему автомагистрали принадлежат всему Альянсу.

Анджей Дуда, президент Польши:

Если Польша вам не нужна, то вы можете доставлять грузы в Украину морем, по воздуху, я не знаю, сбрасывать на парашютах. И если нас будут и дальше исключать из переговоров НАТО, то я продолжу блокировать любые перевозки через Польшу, согласованные без участия Варшавы.

Подобный демарш польского лидера стал очередным сигналом о нарастающем напряжении в отношениях между странами ЕС и НАТО из-за украинского конфликта.