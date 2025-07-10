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Дуда угрожает НАТО, заявив о намерении закрыть хаб для поставок оружия Украине

10 июля 2025 11:17
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Дуда угрожает НАТО, заявив о намерении закрыть хаб для поставок оружия Украине-0

Глава Польши Анджей Дуда заявил о возможности закрытия аэропорта Ясенка в Жешуве, через который осуществляется доставка помощи в Украину. Об этом пишет ТАСС.

Он подверг критике западных союзников и Киев за то, что они считают польскую инфраструктуру своей, подчеркнув, что Польша должна твердо определиться со своей ролью.

«Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим «до свидания», – заявил Дуда.

Дуда напомнил, что ранее он уже говорил о том, чтобы закрыть партнерам доступ к польским дорогам и объектам логистики, чтобы продемонстрировать значимость страны. Он также отметил, что Польша несет большой риск, предоставляя свою территорию для транзита товаров в Украину.

Фото: pixabay

# Международная политика

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