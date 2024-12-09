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Лукашенко помиловал ещё 29 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности

09 декабря 2024 13:42
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29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, помиловал Александр Лукашенко. Министерство внутренних дел поручено обеспечить контроль за их правопослушным поведением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко помиловал ещё 29 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности-2

Речь об 11 женщинах и 18 мужчинах. Среди них 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 – имеют хронические заболевания. Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к главе государства. Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. В 2024 году Президент не первый раз подписывает указ о помиловании лиц, осужденных за экстремизм.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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