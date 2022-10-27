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Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось

27 октября 2022 11:57
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Новости Беларуси. Дорожное движение в нашей стране с 27 октября регламентирует обновленная редакция ПДД. Изменения коснулись водителей, пешеходов, велосипедистов и любителей электросамокатов, сигвеев или гироскутеров. Кстати, теперь это средства персональной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось-1

Велосипедисты теперь могут не спешиваться на «зебре», но и перемещаться обязаны со скоростью пешехода. Автомобилисты вправе не возить с собой документ о прохождении техосмотра и страховой полис. Все данные есть в электронной базе. Ряд преимуществ получили и электромобили.

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось-4

Напомнить о новых правилах сегодня на улицы Витебска вышли госавтоинспекторы и представители Национального правового портала. Участникам дорожного движения предложили пройти викторину на знание ПДД. Оказалось, большинство знает нововведения, но есть и те, кто пока досконально их не изучил. И тем, и другим такой подарок как нельзя кстати – только что отпечатанные Правила дорожного движения.

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось-7

Не знала, что с сегодняшнего дня вступают новые правила. Буду знать теперь. Буду всегда им соответствовать.

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось-10

Надежда Касперович, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Изменения в Правила дорожного движения направлены на то, чтобы сделать дороги еще более безопасными и комфортными как для водителей, так и пешеходов, велосипедистов. Мы надеемся, что те подарки, которые мы сегодня вручили, станут хорошим подспорьем для участников дорожного движения.

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось-13

Обновленная редакция предусматривает и увеличение знаков на дорогах. К примеру, «Велосипедная и пешеходная дорожки», «Зона с ограничением максимальной скорости движения».

# Правила дорожного движения # общество # Надежда Касперович # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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