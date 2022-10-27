Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось

Новости Беларуси. Дорожное движение в нашей стране с 27 октября регламентирует обновленная редакция ПДД. Изменения коснулись водителей, пешеходов, велосипедистов и любителей электросамокатов, сигвеев или гироскутеров. Кстати, теперь это средства персональной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велосипедисты теперь могут не спешиваться на «зебре», но и перемещаться обязаны со скоростью пешехода. Автомобилисты вправе не возить с собой документ о прохождении техосмотра и страховой полис. Все данные есть в электронной базе. Ряд преимуществ получили и электромобили.

Напомнить о новых правилах сегодня на улицы Витебска вышли госавтоинспекторы и представители Национального правового портала. Участникам дорожного движения предложили пройти викторину на знание ПДД. Оказалось, большинство знает нововведения, но есть и те, кто пока досконально их не изучил. И тем, и другим такой подарок как нельзя кстати – только что отпечатанные Правила дорожного движения.

Не знала, что с сегодняшнего дня вступают новые правила. Буду знать теперь. Буду всегда им соответствовать.

Надежда Касперович, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Изменения в Правила дорожного движения направлены на то, чтобы сделать дороги еще более безопасными и комфортными как для водителей, так и пешеходов, велосипедистов. Мы надеемся, что те подарки, которые мы сегодня вручили, станут хорошим подспорьем для участников дорожного движения.