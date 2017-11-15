Знание шрифта Брайля – это жизнь: репортаж СТВ о конкурсе чтецов среди незрячих детей

Новости Беларуси. 500 символов в минуту – средняя скорость чтения руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шрифт Брайля вот уже почти 2 столетия остается главным путеводителем в этом мире для людей с нарушением зрения.
Новости Беларуси. 500 символов в минуту – средняя скорость чтения руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шрифт Брайля вот уже почти 2 столетия остается главным путеводителем в этом мире для людей с нарушением зрения.
В Беларуси первая школа, где начали обучать тактильному шрифту, появилась ровно 120 лет назад. В Гомеле к круглой дате приурочили конкурс на лучшего чтеца.
Текст для конкурса выбрали классический – «Дубровский» Пушкина. Результат восьмиклассницы Ангелины – 1500 знаков за 3 минуты. Профессиональные чтецы могут вдвое быстрее, но сегодня это лучший результат дня.
Игорь Цицура, директор Василевичской школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Она человек очень целеустремленный, очень ответственный. Ведь что такое знание Брайля? Для незрячего ребенка, любого человека – это жизнь. Если он хочет двигаться в жизни, знать всё, знание Брайля обязательно. Это книги, литература.
В школе у Ангелины все учебники на Брайле: от языков до геометрии и химии. Но главное, тактильный шрифт делает ближе главную любовь жизни – музыку. Ведь Брайлем можно записать даже ноты.
Ангелина Симиненко, участник конкурса:
Сейчас я занимаюсь, в основном, музыкой. Люблю петь, пою разные песни, даже белорусские народные.
А еще она играет на фортепиано, танцует и мечтает сделать музыку своей профессией.
Александр Добриян, СТВ:
Шрифт Брайля в буквальном смысле слова позволяет прочувствовать каждую написанную букву. Именно поэтому так важно сохранять чувствительность пальцев. Грубые руки просто не способны воспринимать Брайль.
Детские руки делают это легко и непринужденно. Важно лишь поддержать жажду познания. Однако тренд отказа от традиционных книг не обошел и те, что написаны тактильным шрифтом. Их тоже читают всё меньше.
Людмила Шеремет, библиотекарь специализированного отдела для инвалидов по зрению:
Специально был организован этот конкурс. Цель его была в том, чтобы выявить проблему, показать, что инвалиды по зрению могут духовно ослепнуть, как я уже говорила – не только физически.
Статистика свидетельствует: количество детей, которым показано обучение при помощи шрифта Брайля, не уменьшается, при этом число реально владеющих этим навыком снижается. На помощь приходят IT-технологии с версиями сайтов для слабовидящих. Тем временем специалисты подчеркивают: компьютер не отменяет тактильных навыков, а лишь дополняет их.