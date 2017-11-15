Поздравления, овации и концерт: Анатолий Ярмоленко отмечает 70-летний юбилей

Новости Беларуси. «Алеся», «Полька белорусская», «Гуляць, дык гуляць» – многие его песни стали настоящими золотыми хитами. Их знают и подпевают миллионы – от Бреста до Владивостока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бессменному руководителю легендарного коллектива «Сябры» Анатолию Ярмоленко 15 ноября исполнилось 70 лет. Из них более полувека он поет. С юбилеем Народного артиста поздравил Президент Беларуси.

День рождения именинник по традиции встречает на работе. Сегодня днем Анатолия Ярмоленко чествовали в Минске, ну и буквально овациями его встретили вечером на сцене в Молодечно. Вы шумите, шумите. Не аплодировать, когда на сцене Ярмоленко, кажется, невозможно. Народного артиста поздравляли по-народному. В зале Белгосфилармонии – больше 100 человек. Это друзья, коллеги, чиновники, не отпускавшие мэтра без песни.

Николай Сацура, участник ансамбля «Сябры», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

В нем нуждаются, потому что действительно человек такого уровня, человек, который так относится к сцене, – это просто уму непостижимо! Это действительно фантастика!

А это тоже в каком-то роде фантастика – песня, сделавшая «Сябров» знаменитыми. В 78-м «Алеся» гремела на весь Союз. А с ней – и сам ансамбль. Ярмоленко создал коллектив в 1974. И до сих пор – у его руля.

Олег Елисеенков, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Мы писали альбом «Где калина цвела». Я удивился, как в эти годы тембр не изменился. Обычно берут фа, соль в молодые годы, а потом голос становится ниже. У него тембр не меняется. У него такой же звонкий, яркий голос.

А после «Сябры» объездят с гастролями весь мир. Германия, США (кстати, там из белорусских артистов во время Союза они побывали впервые после «Песняров»), Индия, Латинская Америка… И всюду ВИА говорили – «Вау!». Но важнее, что артиста буквально боготворили на Родине. В стране, которую певец так любит.

Леонид Дранько-Мойсюк, поэт:

Ён прайшоў вельмі складаны жыццёвы шлях. Ён ведае, што такое працаваць, што такое сумленна зарабляць грошы. Ён стварыў вельмі прыгожую сям’ю. І не ўсё так проста – гэтая слава, гэтыя кветкі.

«Полька беларуская», «Гуляць дык гуляць», «Вы шумите, березы». Хиты «Сябров», пожалуй, знают все. За них (а еще – талант и уникальный тенор-альтино) Ярмоленко стал «культурным достоянием Беларуси». У народного артиста – большого друга нашего телеканала – десятки наград.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Сабралося столькі людзей, якія шчыра выказалі добрыя словы. Мне здаецца, што гэта нездарма – тое, што я раблю. Гэта цікава. Таму, канешне, мне на шчасце.