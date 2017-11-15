В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку

Новости Беларуси. Место стоянки. На улице Богдановича парковку обозначили специальной разметкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она располагается в четвёртой полосе и обозначена специальным дорожным знаком.