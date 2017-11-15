В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку

Новости Беларуси. Место стоянки. На улице Богдановича парковку обозначили специальной разметкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Место стоянки. На улице Богдановича парковку обозначили специальной разметкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она располагается в четвёртой полосе и обозначена специальным дорожным знаком.
В районе 78-го дома водителям выделили место за счёт дорожной маркировки и уменьшения ширины полос. Так, пропускная способность здесь выросла, и парковаться стало проще.