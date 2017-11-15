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В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку

15 ноября 2017 18:45
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Новости Беларуси. Место стоянки. На улице Богдановича парковку обозначили специальной разметкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку -1

Она располагается в четвёртой полосе и обозначена специальным дорожным знаком.

В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку -3

В районе 78-го дома водителям выделили место за счёт дорожной маркировки и уменьшения ширины полос. Так, пропускная способность здесь выросла, и парковаться стало проще.

В районе 78-го дома на улице Богдановича водителям выделили парковку -5

# общество # Автостоянки # Фотофакт

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