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В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»

18 апреля 2025 10:35
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Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отмечает 102-ю годовщину основания. По этому случаю в Минске проходят торжества, подчеркивающее память и уважение к его истории и достижениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»-2

Все началось с возложения цветов к памятнику Феликсу Дзержинскому – основателю «Динамо». И сегодня оно играет ведущую роль в развитии спортивного движения в нашей стране.

В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»-4

Александр Богданович, первый заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо», председатель Федерации хоккея Беларуси:
У нас есть 11 детско-специализированных юношеских школ, которые объединяют в себе 24 вида спорта. И мы даем все для того, чтобы наши мальчики и девочки могли развиваться в этих школах, для того чтобы показывать высокий спортивный результат. Ну и конечно же, мы вместе с государством помогаем всем нашим воспитанникам добиваться высоких спортивных результатов в тех или иных видах спорта.

В Минске отпраздновали 102-ю годовщину легендарного БФСО «Динамо»-6

Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Впереди у нас великая дата, 80 лет Великой Победы над немецко-фашистскими оккупантами. Мы решили провести, приуроченное этой дате, совместное мероприятие с Всероссийским обществом «Динамо». В июне состоится автопробег, который возьмет свой старт в Москве и закончится в Бресте.

Также на торжественной церемонии подвели итоги прошлого года и отметили лучших. Благодарности и почетные грамоты получили десятки человек. Среди награжденных – тренеры, спортсмены и сотрудники «Динамо», внесшие значительный вклад в развитие физкультурно-спортивного общества.

# Александр Богданович # Дмитрий Балаба

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