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Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»

02 октября 2019 12:14
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Что такое перехватывающие парковки и как они помогают разгружать город, рассказали в программе «Большой город».

Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»-1

Изначально планировались построить перехватывающие парковки возле станций метро?

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Да, мы посещали Москву и рассматривали этот вопрос, ознакомились с ним. Но эти стоянки принадлежат метрополитену, и он регулирует деятельность этих стоянок самостоятельно, там есть определенные скидки: если ты поставил машину, то поездка бесплатно. Они этот вопрос продумали. «Минскградо» этот вопрос берет себе на вооружение, и новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки. То есть паркинг-драйв.

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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