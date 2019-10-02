Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»

Изначально планировались построить перехватывающие парковки возле станций метро?

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Да, мы посещали Москву и рассматривали этот вопрос, ознакомились с ним. Но эти стоянки принадлежат метрополитену, и он регулирует деятельность этих стоянок самостоятельно, там есть определенные скидки: если ты поставил машину, то поездка бесплатно. Они этот вопрос продумали. «Минскградо» этот вопрос берет себе на вооружение, и новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки. То есть паркинг-драйв.