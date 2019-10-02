Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?

Велосипед напрокат: где мы только не видели эти желтые велосипеды. Как развивается этот вид услуг, рассказываем в программе «Большой город».
Велосипед напрокат: где мы только не видели эти желтые велосипеды. Как развивается этот вид услуг, рассказываем в программе «Большой город».
Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Здесь столкнулись две идеи. Одна идея – взял, проехал, сколько тебе надо и оставил. Вторая идея, сделать, как в европейских странах, пункты. То есть из пункта А в пункт В ты должен доехать, как автобусом. Либо максимально потребность человека в перемещении осуществлять. Вопрос чисто философский. Думаю, надо принимать решение на уровне города.
То есть, если человек где-то оставил велосипед, это не нарушение на сегодня?
Петр Прудников:
Нет, сегодня про велосипеды никаких таких документов я не помню. Кроме как в ПДД – понятие, что движение велосипеда осуществляется на 1 метре от края от проезжей части.
Бывали ли случаи, когда ставили на специальную стоянку шеринг-велосипед?
Петр Прудников:
Если ты пересек границу стоянки, ты уже автоматически становишься ее клиентом, и ты должен заплатить.