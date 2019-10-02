Прямой эфир

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?

02 октября 2019 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Велосипед напрокат: где мы только не видели эти желтые велосипеды. Как развивается этот вид услуг, рассказываем в программе «Большой город».

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?-1

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Здесь столкнулись две идеи. Одна идея – взял, проехал, сколько тебе надо и оставил. Вторая идея, сделать, как в европейских странах, пункты. То есть из пункта А в пункт В ты должен доехать, как автобусом. Либо максимально потребность человека в перемещении осуществлять. Вопрос чисто философский. Думаю, надо принимать решение на уровне города.

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?-4

То есть, если человек где-то оставил велосипед, это не нарушение на сегодня?

Петр Прудников:
Нет, сегодня про велосипеды никаких таких документов я не помню. Кроме как в ПДД – понятие, что движение велосипеда осуществляется на 1 метре от края от проезжей части.

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?-7

Бывали ли случаи, когда ставили на специальную стоянку шеринг-велосипед?

Петр Прудников:
Если ты пересек границу стоянки, ты уже автоматически становишься ее клиентом, и ты должен заплатить.

# Велосипед # общество # Пётр Прудников

Другие новости рубрики

Все новости
Такого вы ещё не видели! Авто запарковали на ковре
02 октября 2019 12:25

Такого вы ещё не видели! Авто запарковали на ковре

Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»
02 октября 2019 12:14

Пётр Прудников: «Новые линии метро будут строить по принципу устройства перехватывающей парковки»

Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»
02 октября 2019 12:13

Пётр Прудников о перехватывающих парковках: «Поезд ушёл»