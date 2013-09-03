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Знаменитый космонавт Олег Новицкий приехал на открытие музейной комнаты в одной из школ Червеня

03 сентября 2013 14:58
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Новости Беларуси. В средней школе №2 города Червень открылась музейная комната, посвященная знаменитым космонавтам. На торжественную церемонию приехал летчик-космонавт, командир космического корабля, уроженец Червеня Олег Новицкий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бывший выпускник этого учебного заведения родной школе передал свои личные вещи, которые и стали основой экспозиции, - продукты питания, космическое обмундирование, награды...

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Я очень горд и благодарен за тот труд, который каждый из вас вложил в эту комнату. Там все будет замечательно. Со своей стороны я, конечно, обещаю помогать, чем смогу.  

# общество # Фотофакт # Музеи Минска # Олег Новицкий

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