В Германии судят 92-летнего бывшего сотрудника СС

Новости Германии. В Германии начался процесс над очередным нацистским преступником. На скамье подсудимых бывший сотрудник СС 92-летний Зирт Брейнс.

В Нидерландах, откуда он родом, его заочно приговорили к казни еще в 1949 году. Позднее наказание заменили на пожизненное заключение, но в исполнение его так и не привели.

Брейнсу удалось бежать из страны и получить немецкое гражданство. Теперь же, если суд признает его вину, остаток жизни он проведет за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.