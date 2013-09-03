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В Германии судят 92-летнего бывшего сотрудника СС

03 сентября 2013 14:09
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Новости Германии. В Германии начался процесс над очередным нацистским преступником. На скамье подсудимых бывший сотрудник СС 92-летний Зирт Брейнс. 
 
В Нидерландах, откуда он родом, его заочно приговорили к казни еще в 1949 году. Позднее наказание заменили на пожизненное заключение, но в исполнение его так и не привели. 
 
Брейнсу удалось бежать из страны и получить немецкое гражданство. Теперь же, если суд признает его вину, остаток жизни он проведет за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# общество # Нацизм

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