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В Египте 11 активистов организации «Братья-мусульмане» приговорены к пожизненному заключению

03 сентября 2013 14:05
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Новости Египта. В Египте к пожизненному заключению приговорены 11 активистов организации «Братья-мусульмане». Такое наказание исламисты получили за разрушение церквей и нападения на военнослужащих. 
 
Накануне в Каире был арестован один из лидеров  этой организации. Более того, скоро начнутся слушания по делу о роспуске «Братьев-мусульман». 
 
Между тем, 3 сентября по всей стране ожидаются массовые протесты и столкновения. Исламисты угрожают «захватить все площади» в Каире и провинциальных городах. В  обращении «братьев» сказано, что «демонстрации будут продолжаться до восстановления законности» в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# общество # Массовые беспорядки в Египте

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