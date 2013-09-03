В Египте 11 активистов организации «Братья-мусульмане» приговорены к пожизненному заключению

Новости Египта. В Египте к пожизненному заключению приговорены 11 активистов организации «Братья-мусульмане». Такое наказание исламисты получили за разрушение церквей и нападения на военнослужащих.

Накануне в Каире был арестован один из лидеров этой организации. Более того, скоро начнутся слушания по делу о роспуске «Братьев-мусульман».

Между тем, 3 сентября по всей стране ожидаются массовые протесты и столкновения. Исламисты угрожают «захватить все площади» в Каире и провинциальных городах. В обращении «братьев» сказано, что «демонстрации будут продолжаться до восстановления законности» в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.