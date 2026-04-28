Министр иностранных дел Беларуси посетит Танзанию с официальным визитом

Беларусь усиливает сотрудничество с Восточной Африкой. Министр иностранных дел Максим Рыженков сегодня, 28 апреля, отправится с официальным визитом в Танзанию. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве. В программе – встречи на уровне правительства, посещение промышленных зон и обсуждение крупных инфраструктурных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танзания для Беларуси – надежный и перспективный партнер в регионе. Основой взаимодействия должна стать экономика. Общая цель – наращивать взаимную торговлю, объемы которой пока остаются невысокими. В повестке – завершение работы над созданием совместного комитета по торгово‑экономическому сотрудничеству. В Минске также ожидают визит председателя Национальной ассамблеи Танзании.

В начале апреля, принимая верительные грамоты послов 10 стран, глава государства отметил активизацию контактов с Танзанией в 2025 году. По словам Александра Лукашенко, результаты переговоров придали серьезный импульс развитию торговли и расширению связей. Беларусь рассчитывает на запуск совместных проектов в сфере продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в образовании, науке и других направлениях. Наша страна готова стать надежным партнером в реализации амбициозных планов по развитию экономики – от промышленности и медицины до туризма.