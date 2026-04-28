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МАРТ выявил факты завышения торговых надбавок на праздничную одежду

28 апреля 2026 05:57
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнаружило завышение торговых надбавок на праздничную одежду – в отдельных случаях до 120 %, при том что предельная максимальная надбавка составляет 65 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ выявил факты завышения торговых надбавок на праздничную одежду-2

Нарушения выявлены в четырех областях Беларуси: больше всего – в Гомельской, а также в Могилевской, Витебской и Минской. До выпускных вечеров остается два месяца: магазины предлагают широкий выбор платьев и костюмов, но не везде цены обоснованы. В ряде случаев у торговых объектов не оказалось документов, подтверждающих уровень цен.

МАРТ выявил факты завышения торговых надбавок на праздничную одежду-4

Анастасия Касымова, заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В рамках действующего постановления правительства №713 предельно допустимая надбавка установлена в размере 65 %. За несоблюдение установленных ограничений для субъектов хозяйствования предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 13.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

МАРТ реагирует и на жалобы в соцсетях и мессенджерах: специалисты запрашивают у продавцов информацию о порядке формирования цен.

# Министерство торговли Республики Беларусь

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