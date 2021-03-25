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«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами

25 марта 2021 20:16
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Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами-1

Первый шаг к реализации проекта сделан 25 марта. Активная молодежь Беларуси провела трудовую акцию с благоустройством территории и уборкой внутреннего помещения будущего центра.

«Уроки истории должны проходить не столько в кабинетах, сколько здесь». Священник на мемориальном комплексе «Тростенец»

«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами-4

Алексей Шведов, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БНТУ:
У нас запланирован достаточно большой фронт работ. Это и по уборке территории от какого-то мусора, от листьев, также покраска, обновление внешнего вида. Для нас в первую очередь это, конечно же, память, знак уважения, знак того, что мы помним, не забыли и почитаем подвиги наших родственников, наших предков.

«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами-7

Анжелика Решенок, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Военной академии Беларуси:
Мы с ребятами из Союза молодежи всегда принимаем активное участие в мероприятиях, откликаемся на любые инициативы. Не обязательно, чтобы это было приурочено к каким-то историческим датам, мы всегда с большим удовольствием помогаем. Особенно сейчас, после зимней погоды, конечно, нужно все благоустраивать заново. Для тех, кто служил, воевал в то время, принес нам эту Победу, будет приятно, что молодое поколение все-таки уважительно относится к памяти этих дат, к этим местам.

«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами-10

Наталья Шунейко, участница ОО «Патриоты Беларуси»:
Это то, о чем ни в коем случае нельзя забыть и к чему нас пытаются вернуть, немножечко перевернув историю. Объяснить, что все было не так. Но вот самое наглядное, наверное, это вот то, что есть, то, что написано, действительно то, что люди видели.

# БРСМ # общество # Алексей Шведов # Анжелика Решенок # Наталья Шунейко # Фотофакт

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