«Знак того, что мы помним». Почему молодые люди помогают ухаживать за мемориалами? Рассказывают они сами

Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый шаг к реализации проекта сделан 25 марта. Активная молодежь Беларуси провела трудовую акцию с благоустройством территории и уборкой внутреннего помещения будущего центра. «Уроки истории должны проходить не столько в кабинетах, сколько здесь». Священник на мемориальном комплексе «Тростенец»

Алексей Шведов, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БНТУ:

У нас запланирован достаточно большой фронт работ. Это и по уборке территории от какого-то мусора, от листьев, также покраска, обновление внешнего вида. Для нас в первую очередь это, конечно же, память, знак уважения, знак того, что мы помним, не забыли и почитаем подвиги наших родственников, наших предков.

Анжелика Решенок, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Военной академии Беларуси:

Мы с ребятами из Союза молодежи всегда принимаем активное участие в мероприятиях, откликаемся на любые инициативы. Не обязательно, чтобы это было приурочено к каким-то историческим датам, мы всегда с большим удовольствием помогаем. Особенно сейчас, после зимней погоды, конечно, нужно все благоустраивать заново. Для тех, кто служил, воевал в то время, принес нам эту Победу, будет приятно, что молодое поколение все-таки уважительно относится к памяти этих дат, к этим местам.