Знак качества белорусской медицины – всё больше иностранных граждан выбирают лечение в Беларуси

«Сделано в Беларуси» – бренд, который ценится во всем мире, в том числе когда речь идет про медицину. За последние 5 лет экспорт медицинских услуг в стране вырос в полтора раза. Только в прошлом году за здоровьем к нам приехали более 160 тысяч человек из 159 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География впечатляющая: от стран ближнего зарубежья до экзотических направлений. Если раньше в Беларусь приезжали в основном за консультацией и подтверждением диагноза, то сегодня – за технологиями. Иностранные пациенты доверяют нашим врачам сложнейшие операции: трансплантацию органов, кардиохирургию, нейрохирургию, даже CAR‑T‑терапию, применяемую при лечении онкологии. Впрочем, и классика тоже в почете: стоматология, пластическая хирургия, обследования и профилактика. Галина Буро познакомилась с теми, кто сделал здоровый выбор в пользу нашей страны.

Оптимальные 120 на 80 тонометр, конечно, пока еще не выдает. Идет только второй день лечения. Однако от волнения давление у Ларисы Обаррай уже не зашкаливает. Диагноз понятен. И она в надежных руках витебских врачей. Жительница Германии приехала в гости к родственникам. Однако радость встречи омрачила внезапная ушная боль. В больнице скорой медицинской помощи после осмотра и обследования предложили госпитализацию. Капельницы, лабораторные исследования, процедуры – пациентка идет на поправку. Долечиваться будет уже в Германии. Но белорусские врачи сделали главное – установили причину болезни и оказали экстренную помощь.

Лариса Обаррай, жительница Франкфурта-на-Майне (Германия):

Я очень довольна общением с врачами и персоналом. Все очень доброжелательны. Мне все капельницы быстро поставили, чувствую себя спокойно. Очень сердечно приняли, мне кажется, это можно позаимствовать и нашим немецким врачам.

Цена и качество – это то, почему иностранные граждане выбирают лечение в Беларуси. В ряде стран Евросоюза прайс на многие медицинские услуги гораздо выше. У нас же врачи грамотно и оперативно проведут целый комплекс различных исследований. В 2024 году специалисты витебской больницы оказали помощь 400 иностранцам. В этом году точный диагноз услышали более 300 человек.

Алексей Цыбульский, исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Из разных стран – это Россия, это граждане Китая, это граждане Евросоюза. Но встречаются экзотические страны: Алжир, Марокко, Египет, Сирия, даже был гражданин Мальдив. У нас востребована, прежде всего, диагностика каких-то экстренных или плановых состояний. И ряд оперативных вмешательств. Рост доходов от помощи этих граждан превысил 100 тысяч рублей от номинального плана, утвержденного Витебским облисполкомом.

Тренд на лечение в Беларуси набирает обороты. За последние 5 лет экспорт медицинских услуг вырос в полтора раза. Цифры говорят за себя: только за прошлый год медпомощь в нашей стране получили граждане более 150 стран. В топе – трансплантология, онкология, кардио- и нейрохирургия, также стоматологические услуги. Малшан Вирасинхе – гражданин Шри-Ланки. С солнечного берега по совету родителей отправился учиться именно в гродненский медицинский вуз – это для семьи престижно. Он будущий врач, но так вышло, что сначала пришлось побыть и в роли пациента. Острая боль пронзила поясницу – экстренный случай. В больнице скорой помощи Малшана Вирасинхе полностью обследовали и провели эндоскопическую операцию по удалению камней из почек. Молодой человек рад и уходу боли, и возможности посмотреть на практике работу белорусских медиков.