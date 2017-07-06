Знаете, всякие люди купаются: МЧС напоминает о правилах безопасности на воде

Новости Беларуси. Не оставлять одних, разъяснять правила безопасного поведения. Акция «Летний патруль» проходит на Минщине. Ее цель – не допустить травматизма и гибели детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лето, к сожалению, самый опасный период. Дети выпадают из окон, попадают под колеса автомобилей, тонут в воде. Только в 2017 году на Минщине спасатели вытащили из водоемов семерых детей – и это еще не было большой жары.

Сотрудниками Общества спасания на водах вынесено более 1000 предупреждений за неправильное поведение вблизи акваторий, причем пятая часть – родителям несовершеннолетних детей.

Впрочем, в 8 случаях предупредить несчастье не удалось.

Чтобы отдых не закончился трагедией, специалисты советуют взрослым быть максимально внимательными, не злоупотреблять спиртными напитками и не пренебрегать правилами поведения.