Знаете, всякие люди купаются: МЧС напоминает о правилах безопасности на воде
Новости Беларуси. Не оставлять одних, разъяснять правила безопасного поведения. Акция «Летний патруль» проходит на Минщине. Ее цель – не допустить травматизма и гибели детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лето, к сожалению, самый опасный период. Дети выпадают из окон, попадают под колеса автомобилей, тонут в воде. Только в 2017 году на Минщине спасатели вытащили из водоемов семерых детей – и это еще не было большой жары.
Сотрудниками Общества спасания на водах вынесено более 1000 предупреждений за неправильное поведение вблизи акваторий, причем пятая часть – родителям несовершеннолетних детей.
Впрочем, в 8 случаях предупредить несчастье не удалось.
Чтобы отдых не закончился трагедией, специалисты советуют взрослым быть максимально внимательными, не злоупотреблять спиртными напитками и не пренебрегать правилами поведения.
Владимир Дьяченко, глава страродорожского спасательного поста:
Когда дети купаются, наша лодка барражирует в 5-7 метрах. Дети ограждаются буйками отдельно от всех купающихся, потому что знаете, всякие люди купаются. Не дай Бог какой-то несчастный случай.
Пусть даже тот ребенок не будет тонуть, а какой-нибудь веселый парень или кто может толкнуть его, или еще что-то.
Прежде всего – обезопасить детей.
По словам медиков, количество обращений, связанных с детским травматизмом, летом возрастает на 15 %. Самые распространенные случаи – падение с высоты, с велосипедов, скейтбордов, турников на детских площадках.
Дмитрий Лазарь, главный врач Стародорожской центральной районной больницы:
Дети очень часто получают ожоги. Большая опасность для них – это современные стеклопакеты. Встречаются укусы: и собак, и кошек, и встречаются различные экзотические животные. Белок сейчас содержат в условиях, морских свинок, хомячков – эти жвотные так же могут укусить ребенка.
Я хочу предостеречь родителей: в палисадниках выращивают отравляющие растения.
Наперстянку например, или дурман. Многие даже не знают о том, что эти растения ядовиты. Дети иногда могут съесть семена и получить очень тяжелое отравление.