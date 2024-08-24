Конкурс на лучший каравай и шествие лидеров жатвы – аграрии Брестской области отмечают «Дожинки»
Конкурс на лучший каравай, выставка сельских подворий и, конечно же, праздничное шествие лидеров жатвы. Аграрии Брестской области, которые первыми в стране завершили уборочную страду, продолжают отмечать «Дожинки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 августа, праздник урожая в трех районах – Ивановском, Кобринском и Жабинковском.
Агрогородок Ракитница героев жатвы встретил тепло и солнечно. К фестивалю он преобразился. Благоустроили дворы, проложили новые дороги, построили детскую площадку.
Аграрии Брестской области продолжают отмечать «Дожинки». Подробности.
Давно ждали этот праздник. Прекрасный. К этому празднику подготовились прекрасно. Дороги проложили по улицам. Отремонтировали столько всего. Довольные люди праздником прежде всего.
Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Очень порадовал нас зимний рапс 48 центнеров. Для нашего хозяйства это очень много. Мы рады за наше хозяйство, за наш район и в целом за наши «Дожинки».
Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
В условиях, когда можно мирно трудиться, они понимают и выполняют слова и поручения нашего государства. Он говорил так, что мы с людьми в погонах обеспечим мир на этой земле, а наша задача созидать, трудиться, качественно делать ту работу на своих рабочих местах и благодаря этому будет и результат. Вот поэтому на Жабинковской земле люди трудятся качественно, достойно и получают хорошие результаты.