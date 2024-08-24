Конкурс на лучший каравай и шествие лидеров жатвы – аграрии Брестской области отмечают «Дожинки»

Конкурс на лучший каравай, выставка сельских подворий и, конечно же, праздничное шествие лидеров жатвы. Аграрии Брестской области, которые первыми в стране завершили уборочную страду, продолжают отмечать «Дожинки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 августа, праздник урожая в трех районах – Ивановском, Кобринском и Жабинковском.

Агрогородок Ракитница героев жатвы встретил тепло и солнечно. К фестивалю он преобразился. Благоустроили дворы, проложили новые дороги, построили детскую площадку. Аграрии Брестской области продолжают отмечать «Дожинки». Подробности.

Давно ждали этот праздник. Прекрасный. К этому празднику подготовились прекрасно. Дороги проложили по улицам. Отремонтировали столько всего. Довольные люди праздником прежде всего.

Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Очень порадовал нас зимний рапс 48 центнеров. Для нашего хозяйства это очень много. Мы рады за наше хозяйство, за наш район и в целом за наши «Дожинки».