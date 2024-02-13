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«Зимняя манера вождения отличается от летней». В какое время года лучше учиться в автошколе?

13 февраля 2024 11:26
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Зимой учиться не пойду, вдруг накликаю беду. Летом солнце светит ярко, будет мне учиться жарко. Перед каждым, кто хочет получить права, встает вопрос о том, когда же лучше пойти в автошколу. Отправились в Стайки, чтобы узнать.

«Зимняя манера вождения отличается от летней». В какое время года лучше учиться в автошколе?-1

Марина Гуз, старший мастер ПОУМТС:
Идеальное время это время, которое удобно для самого обучающегося, если человек подбирает какое-то время, когда у него отпуск либо еще что-то, пора года особо никого влияния не имеет.

Однако все-таки присутствуют свои тонкости в обучении, вызванные погодными условиями при управлении автомобилем зимой.

Марина Гуз:
Манера вождения отличается зимняя от летней. Необходимо применять немного другие навыки: тормозить заблаговременно, не совершать каких-то резких маневров, учитывать дорожное покрытие.

Подробности в видео.

# Автомобили # общество # Яна Галуза

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