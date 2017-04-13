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Журналистское расследование раскрыло истинные цели «Белого легиона»

13 апреля 2017 10:35
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Новости Беларуси. Журналистское расследование «Белый легион черных душ» раскрыло истинные цели организации, которая готовилась 25 марта с оружием выйти на улицы.

Ее участники на протяжении долгих лет налаживали связи с украинскими радикалами и перенимали их боевой опыт. Мировоззрение и идеология этих людей выстраивалась исключительно на теории национального превосходства и силовом противодействии власти.

В планах были не только провокации, но и теракты. А книга под названием «Война в толпе» стала настольной. В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 278 – за создание незаконного вооруженного формирования. В истории суверенной Беларуси это первый подобный прецедент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Криминал

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