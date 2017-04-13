«Труд – крут»: витебской молодежи предложили трудоустроиться на время каникул

Новости Беларуси. Вакансии для молодежи. Ребятам из Витебска предложили вступить в ряды студотрядовского движения и трудоустроиться на время каникул. Основным слоганом акции в этом году стала короткая, но емкая фраза: «Труд – крут!»

Промо-мероприятия проекта «Выбираем студотряд!» проходят во всех учреждениях высшего, среднего специального и профессионально-технического образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.