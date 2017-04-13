«Труд – крут»: витебской молодежи предложили трудоустроиться на время каникул

Новости Беларуси. Вакансии для молодежи. Ребятам из Витебска предложили вступить в ряды студотрядовского движения и трудоустроиться на время каникул. Основным слоганом акции в этом году стала короткая, но емкая фраза: «Труд – крут!»
Промо-мероприятия проекта «Выбираем студотряд!» проходят во всех учреждениях высшего, среднего специального и профессионально-технического образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Кужелева, комиссар Витебского областного штаба студенческих отрядов:
В 2016 году у нас было трудоустроено более 9 тысяч молодых людей в составе студенческих отрядов. В этом году, естественно, мы планку понижать не будем, мы попытаемся достичь 10 тысяч, может, и больше.
В Витебском государственном университете также прошел день открытых дверей штаба трудовых дел. На уроках «Школы вожатского мастерства» студентам помогали освоить специфику работы воспитателей и педагогов-организаторов в детских лагерях. Занятия для новичков провели ребята, педагогический отряд которых несколько лет подряд признается лучшим в стране.