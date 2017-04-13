Как вырастить настоящего патриота, решают институты погранслужбы и социологии НАН Беларуси

Новости Беларуси. Институты погранслужбы и социологии НАН Беларуси будут работать сообща в воспитании молодого поколения пограничников. Ученые, депутаты и военные собрались за одним столом, чтобы найти ответ на вопрос: как вырастить настоящего патриота.

Ведь сегодня слово «патриотизм» часто используют разные силы в своих интересах. Кроме того, что охранять рубежи должны профессионалы, каждый обязан оставаться верным своей родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие двух институтов не ограничится встречами и беседами. Это будет системная работа, включая регулярные социологические исследования.