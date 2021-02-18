Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии

Новости Беларуси. Журналисток «Белсата» Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову признали виновными. Каждой назначили по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уголовное дело рассматривал суд Фрунзенского района Минска в течение трех дней.

В ходе судебных заседаний проводился анализ видеотрансляции, телефонных звонков и переписок журналисток. В ходе обыска были найдены четыре ежедневника, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета, – эти вещдоки по решению суда должны быть уничтожены. Техника и жилеты с надписью «Пресса» конфискованы.

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года. В тот день они вели стрим из квартиры одного из домов по улице Червякова. Девушки комментировали происходящее на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко.

Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

Действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием интернет-ресурса YouTube, обвиняемые вели прямую трансляцию с места проведения несанкционированного массового мероприятия в Минске, в которой склоняли граждан к нарушению общественного порядка. Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности, не имея при этом соответствующей аккредитации в Республике Беларусь, обвиняемые совместно с иными гражданами выходили на проезжую часть улицы Червякова, блокируя тем самым движение транспорта.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.