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Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии

18 февраля 2021 10:47
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Новости Беларуси. Журналисток «Белсата» Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову признали виновными. Каждой назначили по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уголовное дело рассматривал суд Фрунзенского района Минска в течение трех дней.

Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии-1

В ходе судебных заседаний проводился анализ видеотрансляции, телефонных звонков и переписок журналисток. В ходе обыска были найдены четыре ежедневника, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета, – эти вещдоки по решению суда должны быть уничтожены. Техника и жилеты с надписью «Пресса» конфискованы.

Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии-4

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года. В тот день они вели стрим из квартиры одного из домов по улице Червякова. Девушки комментировали происходящее на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко.

Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии-7

Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района Минска:
Действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием интернет-ресурса YouTube, обвиняемые вели прямую трансляцию с места проведения несанкционированного массового мероприятия в Минске, в которой склоняли граждан к нарушению общественного порядка. Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности, не имея при этом соответствующей аккредитации в Республике Беларусь, обвиняемые совместно с иными гражданами выходили на проезжую часть улицы Червякова, блокируя тем самым движение транспорта.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии-10

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко по части 3-й статьи 147-й Уголовного кодекса (подробнее здесь).

# Прокуратура Беларуси # общество # Екатерина Бахвалова # Дарья Чульцова # Роман Бондаренко # Алина Касьянчик # Фотофакт

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