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Лампочка, которая светила 95 лет, нашлась в Бресте. Где на неё можно посмотреть?

18 февраля 2021 08:13
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Новости Беларуси. Лампочку, которая светит 95 лет, заботливо хранят в Беларуси. Рекордсменка родом из 1926 года нашлась в доме брестчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лампочка, которая светила 95 лет, нашлась в Бресте. Где на неё можно посмотреть?-1

Отмечается, что нить накаливания в лампочке очень толстая и скручена в большую спираль. Это и стало причиной ее долговечности. Цоколь лампочки выполнен из латуни, а ее стеклянная колба со временем потемнела.

Лампочка, которая светила 95 лет, нашлась в Бресте. Где на неё можно посмотреть?-4

Теперь раритет находится в музее «Брестэнерго», смотрители которого стараются сберечь запас прочности лампочки. Известна и история экспоната – изначально рекордсменка подсвечивала табличку с номером дома в ночное время.

# Туризм # общество # Фотофакт

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