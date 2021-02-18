Лампочка, которая светила 95 лет, нашлась в Бресте. Где на неё можно посмотреть?

Новости Беларуси. Лампочку, которая светит 95 лет, заботливо хранят в Беларуси. Рекордсменка родом из 1926 года нашлась в доме брестчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что нить накаливания в лампочке очень толстая и скручена в большую спираль. Это и стало причиной ее долговечности. Цоколь лампочки выполнен из латуни, а ее стеклянная колба со временем потемнела.