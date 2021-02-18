Вчера – идеальный избранник, сегодня – будет шантажировать вас интимными фото. Как распознать мошенника в интернете

«Ищу красивую, свободную девушку» – пестрят аккаунты мужчин на сайтах знакомств. И зачастую все преподносится так романтично и красиво, что совсем не хочется думать о вещах приземленных. И зря. Алиса Немкова, психолог:

В большинстве случаев, когда люди знакомятся на сайтах знакомств, они открыты, они хотят общения. Но когда появляются истории с мошенниками, появляются размытые ответы. Вы вроде как поговорили с человеком, но вам ничего про него толком неизвестно. Это могут быть какие-то размытые цитаты, стихотворения, какие-то вопросы не «здравствуйте» и «до свидания», а «что есть любовь?»

Загадочный потенциальный спутник вызывает интерес и интригует. Так и начинается игра афериста, цель которой – создать иллюзию отношений для жертвы. Человек становится важным и значимым, а потому на просьбу о помощи обычно все откликаются. Александр Гильдюк, исполняющий обязанности заместителя начальника Октябрьского РУВД начальника криминальной милиции:

Интернет – это такая сфера, она очень популярна для мошенников, поле для их деятельности настолько огромное. Если раньше у нас порядка 90 % мошенничества раскрывались, то сейчас все мошенничества переместились в интернет. Основная масса мошенников никогда в Беларусь не приезжала и не приедет. Один из таких популярных способов – это история об американском военном либо американском инженере, который находится в настоящий момент где-то в Сирии.

От милых сообщений заморского принца до вымогательства денег один шаг. Популярная схема – я хочу отправить тебе подарок, но вот за подарки надо платить. Позже поступают звонки от таможенной службы, мол, груз задекларирован и нужно произвести оплату. Александр Гильдюк:

Женщина перевела 85 тысяч долларов, там порядка десяти траншей было. В конце закончилось тем, что даже обратившись в милицию, она не до конца была уверена, что он все-таки мошенник.

Стать мишенью для аферистов в интернете может каждый, никто не застрахован. В красивую сказку верят все, и зачастую наткнувшись на, казалось бы, идеального партнера – теряют голову. Алиса Немкова:

Из-за того, что это интернет и как будто я сижу дома в безопасности, да и у меня денег нет особо и брать нечего. Тогда может сложиться ложное ощущение, что от вас ничего не захотят и не могут вам причинить вред, потому что это не прохожий на улице. Но на самом деле опасность может быть как и при знакомстве в баре, клубе, так и в соцсетях.

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» – зачастую именно так и есть, как писал классик. Но помните: излишнее доверие может стоить дорого. Например, вчера еще идеальный избранник сегодня будет шантажировать вас интимными фото. Ну, или ссылка для скачивания окажется путевкой на специфические сайты. Александр Гильдюк:

Девушка скачала приложение на телефон, по итогу (понятно, списались деньги) ее телефон за ней наблюдал, как она живет, какой жизнью. Он писал звук, видео. Через определенное время ей пришло сообщение: если вы не хотите, чтобы ваши интимные фотографии оказались где-то на порносайтах, то, пожалуйста, переведите денежные средства.

Насторожить должен и пустой профиль интернет-друга в соцсетях. Обычно у мошенников он наполнен цитатами, стихотворениями и красивыми картинками, но только не событиями из жизни. Как только вы почувствовали неладное – общение лучше резко прекратить. Тот случай, когда можно без объяснений. Алиса Немкова:

У человека есть границы. Всегда можно сказать «нет», и вас обязаны слушать. Если вас не слушают, вы можете отправить в бан и уходить.