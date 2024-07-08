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Как электросамокаты влияют на аварийность в городе? Анонс ток-шоу «По существу»

08 июля 2024 10:51
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Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников и стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесим все за и против такой езды.

Как электросамокаты влияют на аварийность в городе? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся участники дорожного движения, медики, правоохранители и законотворцы.

Впрочем, участником дискуссии может стать каждый зритель. Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе Youtube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.

Не пропустите ток-шоу «По существу» сегодня, 8 июля, на СТВ в 18:30.

# Дорожное движение # общество

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