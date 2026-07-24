Лукашенко: даже мелочь от людей у меня на контроле
Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом.
Африка ли, Азия, Россия – в любом регионе и стране мира заинтересованы в надежных партнерах и качественной продукции. Какими бы добрыми ни были политические отношения, никто не станет покупать в ущерб себе ненужное, неактуальное и нерабочее. Это же логично.
Поэтому Александр Лукашенко в очередной раз напомнил ответственным о главном бренде Беларуси и о том, что мелочей не бывает. Не на все нужно реагировать, но все нужно замечать и анализировать.
Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас экспортно ориентированная страна. Зачем производить, если продать не можем? И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба Президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замещения от наших людей.
По «Атланту» там, я попросил, чтобы вам передавали. Что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет: я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял.
И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас «Атлант», наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только «Атланта».
Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня на контроле. Я не хотел бы, чтобы у меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас – о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем вроде бы неплохо, и экспорт идет. Но есть три-четыре-пять предприятий, а это не просто предприятия, а целое объединение, холдинги, производственные объединения, которые ни шатко ни валко работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт.
Нам надо продавать свои технологии – Лукашенко.