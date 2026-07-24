Лукашенко: даже мелочь от людей у меня на контроле

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом.

Африка ли, Азия, Россия – в любом регионе и стране мира заинтересованы в надежных партнерах и качественной продукции. Какими бы добрыми ни были политические отношения, никто не станет покупать в ущерб себе ненужное, неактуальное и нерабочее. Это же логично. Поэтому Александр Лукашенко в очередной раз напомнил ответственным о главном бренде Беларуси и о том, что мелочей не бывает. Не на все нужно реагировать, но все нужно замечать и анализировать. Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас экспортно ориентированная страна. Зачем производить, если продать не можем? И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба Президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замещения от наших людей. По «Атланту» там, я попросил, чтобы вам передавали. Что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет: я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас «Атлант», наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только «Атланта».