Фильм о белорусской деревне в Сибири. Что вдохновило режиссёра на создание картины?
Все мы знаем, что белорусов где-то примерно 9 с небольшим миллионов. В Иркутской области живет одна из самых многочисленных в России белорусских диаспор. Там есть уникальные деревни, где белорусы сохранили свою культуру и обычаи. Как проходит жизнь людей с белорусскими корнями в глубине Сибири, расскажет наш гость, российский журналист, режиссер, сценарист Ашот Джазоян.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Каким образом вы попали в Сибирь, в иркутскую деревню, где отыскали белорусов, наших соотечественников.
Ашот Джазоян, российский журналист, режиссер, сценарист:
История замечательная. Мы узнали, что БелРос ТВ, такой канал, организовал такой грант на создание фильма о белорусской диаспоре. Я до этого случайно попал на такую историю, как «Картохинг» в Сибири. Копал-копал, а потом вижу, что это белорусы. Выкопал и почувствовал, что там белорусы. Мы связались с председателем этого поселкового совета. Я говорю, слушай, вот у нас такая история. Да, говорит, мы белорусы. Я говорю, все белорусы? Говорит, да, все белорусы. Я говорю, и вы так, с 1909 года по Столыпинскому призу? Да, говорит, наши деды, прадеды приехали, а мы и сейчас продолжаем жить. И я фактически написал небольшую заявку, БелРос ТВ говорят, это правда в Сибири белорусы живут? Не верится. Я говорю, правда. И они нам заявку подтвердили.
Мы получили этот грант. Маленький, правда. Очень маленький. Поэтому пришлось ужаться. И фактически мы 7 дней – выехали 8 сентября. И 8 сентября практически мы начали, наши съемки начали с этого «Картохинга». «Картохинг» – это удивительный праздник. Я теперь понял, что картофель – это второе слово после этого должно быть Беларусь или белорусы. Это 100 %. Потому что, во-первых, они из этого сделали, это единственный фестиваль картофеля, который происходит в Иркутской области. Они третий год его проводят. И мы 8 сентября засняли, с этого фильм начинается. На скорость выкапывают этот картофель, на скорость. Потом, после того как выкопали, кто дальше бросит. В основном там мальчики занимаются, молодые ребята. Третье, кто быстрее пожарит, вкуснее, и у кого лучше драники. Там какое-то международное российское жюри или белорусское, и они определяют. Веселый праздник. Вот мы и с этого начинаем наш фильм. Вы знаете, поселок, деревня называется Тургеневка.
Как белорусский зритель оценил фильм на фестивале «Лiстапад», смотрите в интервью.