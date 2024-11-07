Фильм о белорусской деревне в Сибири. Что вдохновило режиссёра на создание картины?

Все мы знаем, что белорусов где-то примерно 9 с небольшим миллионов. В Иркутской области живет одна из самых многочисленных в России белорусских диаспор. Там есть уникальные деревни, где белорусы сохранили свою культуру и обычаи. Как проходит жизнь людей с белорусскими корнями в глубине Сибири, расскажет наш гость, российский журналист, режиссер, сценарист Ашот Джазоян. Ольга Бурлакова, ведущая:

Каким образом вы попали в Сибирь, в иркутскую деревню, где отыскали белорусов, наших соотечественников.

Ашот Джазоян, российский журналист, режиссер, сценарист:

История замечательная. Мы узнали, что БелРос ТВ, такой канал, организовал такой грант на создание фильма о белорусской диаспоре. Я до этого случайно попал на такую историю, как «Картохинг» в Сибири. Копал-копал, а потом вижу, что это белорусы. Выкопал и почувствовал, что там белорусы. Мы связались с председателем этого поселкового совета. Я говорю, слушай, вот у нас такая история. Да, говорит, мы белорусы. Я говорю, все белорусы? Говорит, да, все белорусы. Я говорю, и вы так, с 1909 года по Столыпинскому призу? Да, говорит, наши деды, прадеды приехали, а мы и сейчас продолжаем жить. И я фактически написал небольшую заявку, БелРос ТВ говорят, это правда в Сибири белорусы живут? Не верится. Я говорю, правда. И они нам заявку подтвердили.