Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи

Новости Беларуси. Жодинские дзюдоисты показали высокие результаты на Олимпийских днях молодежи Минской области среди юношей и девушек 15-16 лет. Они прошли в столице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чемпионские титулы получили Вера Минченя и Анна Иванилова. Серебро забрала Яна Зыгмантович, бронза – у Милены Гомелько, Кирилла Мацкевича и Ивана Никоновича. Все ребята занимаются в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по двум видам единоборств: дзюдо и самбо. Тренируются спортсмены от трех до шести раз в неделю.

Вера Минченя, бронзовый призер первенства Европы и мира среди кадетов по самбо:

Со второго класса каждый день тренируюсь, хожу, нравится. Каждые тренировки – это регулярность, дисциплина, поддержка родителей, конечно же, близких.

Михаил Кузьминский, серебряный и бронзовый призер первенства Беларуси по самбо среди кадетов и юношей:

Занимаюсь 10-й год. Занимал вот вторые, третьи места на республике, отбор на мир, на Европу. И на городе часто первые, вторые места занимаю.