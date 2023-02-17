Прямой эфир

Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи

17 февраля 2023 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жодинские дзюдоисты показали высокие результаты на Олимпийских днях молодежи Минской области среди юношей и девушек 15-16 лет. Они прошли в столице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи-1

Чемпионские титулы получили Вера Минченя и Анна Иванилова. Серебро забрала Яна Зыгмантович, бронза – у Милены Гомелько, Кирилла Мацкевича и Ивана Никоновича. Все ребята занимаются в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по двум видам единоборств: дзюдо и самбо. Тренируются спортсмены от трех до шести раз в неделю.

Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи-4

Вера Минченя, бронзовый призер первенства Европы и мира среди кадетов по самбо:
Со второго класса каждый день тренируюсь, хожу, нравится. Каждые тренировки – это регулярность, дисциплина, поддержка родителей, конечно же, близких.

Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи-7

Михаил Кузьминский, серебряный и бронзовый призер первенства Беларуси по самбо среди кадетов и юношей:
Занимаюсь 10-й год. Занимал вот вторые, третьи места на республике, отбор на мир, на Европу. И на городе часто первые, вторые места занимаю.

Жодинские дзюдоисты завоевали 6 медалей на областном этапе Олимпийских дней молодёжи-10

Сейчас жодинские дзюдоисты представляют команду центрального региона на Олимпийских днях молодежи. Они проходят в Могилеве. Далее ребята выступят на первенстве Минской области по самбо, которое состоится 25-26 февраля в Жодино.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Дзюдо # общество # Михаил Кузьминский # Вера Минченя # Анна Иванилова # Яна Зыгмантович # Милена Гомелько # Кирилл Мацкевич # Иван Никонович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей
17 февраля 2023 16:17

Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей

Одна приёмная комиссия для двух вузов. В Академию и Институт МВД в 2023-м принимают по новым правилам
17 февраля 2023 16:09

Одна приёмная комиссия для двух вузов. В Академию и Институт МВД в 2023-м принимают по новым правилам

Путин на встрече с Лукашенко: меня очень радует, что мы расширяем возможности в области промышленной кооперации
17 февраля 2023 16:06

Путин на встрече с Лукашенко: меня очень радует, что мы расширяем возможности в области промышленной кооперации