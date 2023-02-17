Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Гомеле завершился суд по громкому делу о государственной измене и экстремизме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его фигуранты – 10 участников движения «Рабочы рух».

При поддержке зарубежных диаспор и иностранных спецслужб они вербовали белорусских рабочих для организации стачек, занимались промышленным шпионажем. В ходе судебного разбирательства было доказано, что, по сути, «Рабочы рух» был нацелен на удар по промышленному сегменту страны, железнодорожному сообщению и другим направлениям. Целью был вывод из строя технологических линий предприятий, диверсии на железной дороге, отключение линий электропередачи. Кроме того, следствием установлен ряд эпизодов, которые могут трактоваться как государственная измена.

Виктория Евсеенко, заместитель начальника отдела прокуратуры Гомельской области:

Все обвиняемые признаны виновными в объеме предъявленного обвинения. Им всем назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. Кроме того, с обвиняемых взыскан доход, полученный преступным путем, – более 70 тысяч рублей. Данный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.