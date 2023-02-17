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Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей

17 февраля 2023 16:17
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Новости Беларуси. В Гомеле завершился суд по громкому делу о государственной измене и экстремизме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его фигуранты – 10 участников движения «Рабочы рух».

Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей-1

При поддержке зарубежных диаспор и иностранных спецслужб они вербовали белорусских рабочих для организации стачек, занимались промышленным шпионажем. В ходе судебного разбирательства было доказано, что, по сути, «Рабочы рух» был нацелен на удар по промышленному сегменту страны, железнодорожному сообщению и другим направлениям. Целью был вывод из строя технологических линий предприятий, диверсии на железной дороге, отключение линий электропередачи. Кроме того, следствием установлен ряд эпизодов, которые могут трактоваться как государственная измена.

Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей-4

Виктория Евсеенко, заместитель начальника отдела прокуратуры Гомельской области:
Все обвиняемые признаны виновными в объеме предъявленного обвинения. Им всем назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. Кроме того, с обвиняемых взыскан доход, полученный преступным путем, – более 70 тысяч рублей. Данный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Прокуратура о деле движения «Рабочы рух»: с обвиняемых взыскан преступный доход – более 70 тысяч рублей-7

Процесс длился около трех с половиной месяцев. Объем материалов дела – почти 40 томов.

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# Судебная система Беларуси # общество # Виктория Евсеенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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