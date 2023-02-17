Одна приёмная комиссия для двух вузов. В Академию и Институт МВД в 2023-м принимают по новым правилам

Новости Беларуси. Одна приемная комиссия для двух вузов. Вступительная кампания в Академию и Могилевский институт МВД в 2023 году пройдет в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения, которые ждут абитуриентов, обсудили в областном центре, где прошел день открытых дверей милицейского института. Комиссия будет работать на базе Академии МВД, где абитуриенты должны будут сдать централизованный экзамен и тестирование. Отдельного вступительного экзамена по физической подготовке не будет. В 2023 году могилевский вуз МВД традиционно набирает 170 человек. 20 из них – девушки.

Юрий Шкаплеров, первый заместитель начальника Могилевского института МВД:

В заявлении абитуриент в порядке убывания указывает учреждение образования, в частности институт или академия, и специальность, на которую он хочет поступить. И затем уже, если он не проходит на первую из указанных специальностей, он автоматически участвует в конкурсе на вторую. Для абитуриентов день открытых дверей – это ключ к пониманию, что ждет ребят после поступления, а также возможность прикоснуться к профессии. Было представлено более 11 интерактивных площадок: от виртуального тира до выставки спецтехники.

Ярослав Калыско, учащийся Брестского кадетского училища:

Я приехал сюда, чтобы посмотреть на быт, потому что хочу поступать на следователя. Хочу посмотреть, как здесь все устроено, как поступить, пообщаться с курсантами и задать пару вопросов, чтобы понять, как это вообще устроено.

Милана Романовская, учащаяся Витебского кадетского училища:

Сегодня я сюда приехала, потому что думаю о продолжении своего обучения. Очень хочу стать следователем и очень много наслышана об этом вузе. К нам приезжают наши выпускники, также курсанты этого вуза, рассказывают очень много интересного, впечатляющего. Ответы на важные вопросы – о специальностях и особенностях поступления – получили более 400 школьников со всей страны.