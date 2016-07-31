Жизнь изменит пара туфель: как крупнейший в Беларуси производитель обуви разделяет с государством социальную ответственность

Новости Беларуси. Обувь для военных делают и на крупнейшем белорусском предприятии «Марко». На неделе бренд отметил юбилей. За 25 лет изготовлено более 25-ти миллионов пар обуви. За это время пройден длинный путь от небольшой компании по пошиву мужской обуви до флагмана легкой промышленности страны. Теперь холдинг ежегодно выпускает более 4-х миллионов пар обуви. Половина экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Здесь же для белорусской олимпийской сборной сделали эксклюзивные модели. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о том, что глаза обманут, улыбка солжет, но туфли всегда скажут правду.

Анастасия Винчо, СТВ:

Это личное и это бизнес. Вопреки стереотипам, сегодня во внимании белорусских предпринимателей не только строгие расчеты и точные цифры. Бизнес сегодня заинтересован в социальном развитии страны. Лидеры экономики оказывают финансовую поддержку тем, кто в этом нуждается, и дают возможность реализовать себя. Изменить чью-то жизнь может и пара туфель.

Великолетчанский детский дом. Его воспитанники – социальные сироты. Всего 110 ребят. И каждый, абсолютно, каждый из них мечтает сказать ...

Иван Одинцов, воспитанник Великолетчанского детского дома:

Меня скоро заберет мама Ксения.

Когда Ваня только сюда попал, его прозвали мальчик-с-пальчик. Малышу тогда было всего 2 года. Сейчас уже 4. В окружении друзей и мам-воспитателей Ваня чувствует себя дома. И такой домашний уют создавался не без спонсорской помощи.

Вера Дук, директор Великолетчанского детского дома:

Наши дети получают по 2 пары добротной обуви в год. Это большая помощь. Выпускников устраивает на фирму «Марко».

Рабочее место ждет и Диму. Парень станет за станок уже в этом году. К слову, помимо трудоустройства, каждый выпускник получает по 5 миллионов не деноминированных рублей. Этот стартовый капитал – подарок от обувного холдинга.

Дмитрий Миронов, воспитанник Великолетчанского детского дома:

Уже в сентябре пойду учиться, чтобы готовиться к работе. Чтобы отучиться хорошо, уже прийти и все уметь делать.

Холдинг дарит и возможность самореализоваться. На предприятии работают порядка 180-ти людей с ограниченными возможностями. Инна, например, за швейной машиной уже 11 лет. Девушка создает сумки.

Инна Маслакова, швея УП «Витма»:

Я нашла много новых друзей. Я очень рада, что работаю на этом предприятии.

Желание работать напрямую связано с производительностью. Ежегодно холдинг выпускает 4 миллиона пар обуви. И, кстати, сегодня, несмотря на градус в плюс 25, здесь делают зимние сапоги. Тренд сезона первыми узнают в швейном цеху.

Елена Кузьмина, сборщик верха обуви ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Подружкам советую, что купить в магазине, что купить нового. Что новое появляется, что интересное. Работать нам прекрасно, хорошо.

После заготовки идут дальше по конвейеру. Здесь уже работает семейный подряд. Что такое обувное производство, Юрий знает с детства. Мама мастера проверяла туфли на соответствие техническим стандартам. Теперь уже он сам за этими стандартами следит.

Юрий Воронов, мастер пошивочного участка ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Мне настолько обувь нравится, что я конкретно в своих детях воспитываю аккуратность отношения к обуви. Потому что знаю насколько это сложный процесс.

И такое воспитание принесло свои плоды. Сын Олег на предприятии полгода. Этот парень, кажется, со скоростью света может запаковать товар.

И такие трудовые династии говорят о том, что здесь работать хотят. Ни для кого не секрет, что после это желание конвертируется в чистую прибыль для предприятия. А она, в свою очередь, дает возможность решать социальные проблемы.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Менеджмент предприятия созрел к тому, что социальное государственное партнерство дает свои результаты. И благодаря тому, что они понимают, что они имеют доходы, которыми, в том числе, обязаны тому, на какой территории, в какой стране они живут.

Иными словами, бизнес в Беларуси готов не только обеспечивать себя как такового, но и помогать нуждающимся. И это знак устойчивого развития. Причем как отдельно взятого предприятия, так и всей страны в целом.