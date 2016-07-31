Брест отметил день рождения единственным в Беларуси карнавалом: как это было

Новости Беларуси. Межкультурный диалог звучал на неделе в Бресте. Городу над Бугом – 997! Брестчане с размахом отметили его день рождение единственным в Беларуси карнавалом. Бреста не только один из старейших населённых пунктов Беларуси, но также ворота в Европу и одновременно врата в Евразию. Проникся атмосферой праздника в южной столице и корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Таким пёстрым и нарядным Брест не был еще никогда. Зажигательные танцевальные мотивы второго в истории города и единственного в Беларуси полноценного карнавала несли в пляс и заряжалинебывалой по силе энергетикой.

Кирилл Патейчук, житель Бреста:

На самом деле, с каждым годом город становится все краше. Столько событий прекрасных, где можно провести с семьей время. Очень здорово!

Петр Бутрим, СТВ:

Брест ярким карнавалом отмечает свой День Рождения. По центральным улица города на стадион прошагала красочная колонна, которая, кажется, уже ничем не уступает знаменитому бразильскому шоу.

«Берестейский карнавал» – ни много ни мало гордость и визитная карточка Бреста. С недавних пор одна из главных, но далеко не единственная. Свои 997 город отмечает в статусе развивающегося культурного центра.

Ольга Хинич, житель Бреста:

Пожелать хочется нашему городу дальнейшего такого же процветания. Ведь скоро совсем маленький юбилей у нашего города – это 1 тысяча лет. Десять веков стоит город, развивается, процветает, растет.

В культурном богатстве Бреста не перестают убеждаться и многочисленные зарубежные партнеры. Свой отпечаток на главном для города празднике лета нашли и тесные узы белорусско-словацкой дружбы.

Марианна Лапчакова, представитель делегации из города Вранов –над- Топлей (Словакия):

Мы привезли подарок для вашего Бреста. Потому что в прошлом году у нас был подобный праздник – День города Вранов. И тогда к нам приехал ваш ансамбль «Брестчанка», который нам очень понравился.

Помимо России и Словакии, Украина, Польша, Франция и Германия – делегации 6-ти стран посетили Брест в эти выходные. Перекресток Востока и Запада – география сегодня просто обязывает быть открытыми для контактов. Поэтому немаловажен как будничный, так и праздничный облик.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Моя задача, чтобы весь город прочувствовал, что мы празднуем. Празднуем, потому что мы развиваемся, мы работаем, мы строимся. Даже сегодня, в День города, работают строители на Западном обходе, работают дорожники на улице Пионерской, работают люди на строительных объектах, которые должны быть введены к началу учебного года. Это правильно и это здорово.

Ярмарка ремесленников, экспозиции музеев и детские шоу – народные гуляния уютно разместились на семи площадках центра и окраин. Одна из самых привлекательных – выставка ретро-автомобилей.

В прошлое – на шикарном авто. Этот «ЗИМ» мог разъезжать по улицам Бреста в 50-ых и 60-ых. Сегодня, трепетно собранный по мельчайшим деталям, он – полноправный свидетель богатой истории города.

Валерий Шишкин, член общественного объединения «Машина времени»:

Каждый находит тот автомобиль, который он когда-то мечтал увидеть, посидеть мечтал. Вот взрослые подходят, говорят, что вот «жигули», у меня была такая машина. Один парень говорит , что его из роддома привезли на «ЗИМе».

Исторический подтекст праздника поддержали и реконструкторы. 28 июля 1944-го. Знаковая дата для каждого жителя Бреста. Вместо декораций – бывший пороховой погреб Брестской крепости. Через несколько мгновений город будет навсегда освобожден от немецких захватчиков.

Елена Воробей, учредитель благотворительного фонда «Фортификация Бреста»:

Немецкие войска сдерживали наступление Красной Армии для того, чтобы успели отступить войска немцев. Маленькое наше представление посвящено именно этому. И вообще в день праздника мы очень хотим таким образом поздравить свой город.

Под знаком «первый» в эти дни также прошли молочный фестиваль и турнир по петанку. День города на беговой дорожке впервые объединил и десятки «бородачей». Необычный забег стал этакой вишенкой на праздничном торте именинника.

Петр Бутрим, СТВ:

Символически присоединиться к первому в Бресте забегу бородачей решили и мы. Тем более что отращивать собственную бороду здесь не обязательно. Главное, позитив и хорошее настроение!